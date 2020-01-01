Погода в Украине на 24 мая: Солнце и Дожди

Дожди в основном ожидаются в западных областях, а также местами на юге и в центральных районах.

Погода в воскресенье, 24 мая, в Украине будет разной. В большинстве областей ожидается солнечная погода. В западной части страны, а также в Одесской, Винницкой и Житомирской областях пройдут дожди. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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В западных областях страны температура воздуха днем составит от +12 до +18 градусов тепла, ночью от +5 до +9;

На севере Украины температура днем +13… +15, ночью +4… +6;

В центральных областях температура днем +13… +17, ночью от +3 до +7;

На востоке страны днем от +13 до +18, ночью от +4 до +7;

На юге Украины днем от +15 до +18 градусов, ночью от +6 до +8;

В Крыму днем +16… +18, ночью +7… +9;

В Киеве днем +13… +15, ночью +4… +6.

Погода в Украине 24 мая meteo.gov.ua

По словам синоптика Натальи Диденко в воскресенье, 24 мая, температура воздуха ночью составит +2… +9 градусов, на севере и в центре еще остается вероятность заморозков. Завтра днем ​​в Украине предполагается +11… +15 градусов, на юге и востоке +13… +18 градусов.

24 мая с запада Европы в Украину придет атмосферный фронт. Он приведет в западные области дожди. Может затронуть Винницкую и вечером Одесскую области. На Левобережной Украине завтра также будет доминировать влажная, с периодическими дождями, погода. Вдоль полосы Черниговщина-Киевщина-часть Черкащины-Кропивницкий с районами до Николаевщины в воскресенье осадков не ожидается, - пишет Диденко.

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