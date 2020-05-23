Правоохранители задержали 17 человек и доставили их в Печерское управление полиции для установления анкетных данных и получения объяснений.

В Киеве на улице Большая Васильковская активисты партии Национальный корпус провели акцию протеста возле офиса главы партии Оппозиционная платформа – За жизнь, народного депутата Виктора Медведчука. Об этом сообщается на сайте националистов в суббоу, 23 мая.

"Сегодня, в День героев, мы хотим напомнить, что в стране происходит реванш пророссийских сил. Главные антигерои украинской реальности – бывшие регионалы из ОПЗЖ. Визиты лидеров ОПЗЖ на переговоры с руководством РФ в Москву и Санкт-Петербург во время войны должны трактоваться как государственная измена, зато политическая партия продолжает свою деятельность", – говорится в сообщении Нацкорпуса.

Националисты отметили, что пришли под стены офиса Медведчука "с целью привлечь внимание общественности и напомнить, что враг не только на востоке, он – среди нас".

Также Нацкорпус уже подал соответствующее заявление в СБУ с требованием начать производство против руководителей ОПЗЖ и в Минюст с иском в суд по факту совершения партией государственной измены.

Судя по обнародованному видео, офис забросали петардами и дымовыми шашками, а также обклеили плакатами и обрисовали краской. Кроме того, националисты жгли файеры.

Cмотрите фотогалерею: Нацкорпус провел акцию протеста у офиса Медведчука

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Прибывшие правоохранители задержали и доставили 17 человек в Печерское управление полиции, где устанавливают их анкетные данные и получают объяснения. Также на сайте полиции указано, что после проведения проверки действиям каждого задержанного будет дана правовая оценка.

Следователи уже начали уголовное производство по статье о хулиганстве (ч.2 ст.296 УК Украины). Подозреваемым грозит ограничение свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок до четырех лет.

В свою очередь в партии Оппозиционная платформа – За жизнь сообщили, что силовики задержали 11 человек из службы безопасности, которые "противостояли бандитской атаке". Указано, что один из работников службы безопасности госпитализирован скорой помощью после удара в висок.

"Атаки, который были нормой при режиме Порошенко, продолжаются и при Зеленском", – посетовали в ОПЗЖ и добавили, что, "несмотря на атаки, будут продолжать отстаивать интересы наших избирателей и всего украинского народа".

Ранее на этой неделе в Херсоне прошла акция Нацкорпуса за отставку главы Офиса президента Андрея Ермака, во время которой произошла потасовка между правоохранителями и националистами.

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