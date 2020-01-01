Снайпер сепаратистов ранил военного на Донбассе

Силы ООС дали "адекватный ответ" вражеским формированиям, заверили в штабе. Потери противника уточняются.

Возле поселка Верхнеторецкое в Ясиноватском районе Донецкой области пулей снайпера сепаратистов был ранен украинский военнослужащий. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил в субботу, 23 мая.

Военному оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение.

В штабе отметили, что "такие преступные действия врага не остались безнаказанными". Силы ООС дали "адекватный ответ" вражеским формированиям. Потери противника уточняются.

Напомним, за сутки 22 мая сепаратисты 12 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе. Тогда был ранен один военный.

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