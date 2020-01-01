Полицейские задокументировали в городе Лозовая два факта сбыта ручных гранат – РГД-5 и Ф-1.

В Харьковской области правоохранители задержали мужчину во время сбыта гранат. Боеприпасами торговал 27-летний житель поселка Панютино Лозовского района, сообщает региональное управление Нацполиции в субботу, 23 мая.

"8 и 22 мая правоохранители задокументировали в городе Лозовая факты сбыта двух ручных гранат РГД-5 по 1000 гривен и ручной гранаты Ф-1 за 700 гривен. Вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертное исследование", – говорится в сообщении.

По данному факту следователями открыто уголовное производство по статье о незаконном обращении с оружием и боеприпасами (ч.1 ст.263 УК Украины). Злоумышленник задержан. Ему грозит от 3 до 7 лет тюрьмы.

Cмотрите фотогалерею: На Харьковщине задержали продавца гранат

Ранее в Змиевском районе Харьковской области задержали 57-летнего мужчину за сбыт боеприпасов. Он оценил три гранаты РГД-5 с запалами и 200 патронов в 4 тысячи гривен.

Также в Киеве задержали сержанта ВСУ за продажу боеприпасов. У него изъяли шесть гранат, около 300 патронов различного калибра и 50 тысяч гривен.

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