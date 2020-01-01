Под Киевом подросток убил ветерана АТО
В городе Вышгород правоохранители задержали группу причастных к убийству 45-летнего местного жителя, в том числе четверых несовершеннолетних. Об этом накануне сообщила пресс-служба полиции Киевской области.
Отмечается, что 22 мая около 3:00 ночи на центральной улице Вышгорода произошла стычка между группой молодых людей и двумя взрослыми мужчинами.
"Во время драки один из компании, где были несовершеннолетние, заметил у своего противника в сумке оружие. Выхватил его и совершил прицельный выстрел. В это время один из компании стрелка ударил другого мужчину, который потерял сознание. После чего нападавшие скрылись в неизвестном направлении. Придя в себя, травмированный мужчина вызвал правоохранителей", – говорится в сообщении.
От полученного огнестрельного ранения житель Вышгорода скончался на месте. С места трагедии сотрудники полиции изъяли оружие – карабин МКМ-072СБ и патроны.
Полиция задержала четырех участников инцидента – несовершеннолетних в возрасте 15-17 лет и 19-летнего парня. Среди задержанных – 16-летний парень, который подозревается в умышленном убийстве. Он временно проживает в Сумской области.
По данному факту возбуждено два уголовных производства по статье об умышленном убийстве и хулиганстве (ч.1 ст.115, ч.2 ст.296 УК Украины).
В объединении ветеранов Мы украинцы сообщили, что погибший – ветеран АТО Игорь Корниенко (Корней). Он воевал на Донбассе в составе батальона Айдар. Сегодня должны были состояться его похороны.
В свою очередь экс-нардеп Игорь Мосийчук в Facebook написал, что Корниенко работал охранником и возвращался домой с работы.
Cмотрите фотогалерею: Под Киевом подросток убил ветерана АТО
Напомним, 22 мая в Попельнянском районе Житомирской области арендатор пруда застрелил семь человек. Один спасся бегством.
Позже выяснилось, что погибли три нацгвардейца, вернувшиеся на выходные из зоны ООС.
В свою очередь жена стрелка назвала причину конфликта. Он якбы вспыхнул из-за спора о том, что дети арендатора озера не служили в армии.
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