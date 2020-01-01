На центральной улице Вышгорода произошла стычка между группой молодежи и двумя взрослыми мужчинами.

Игорю Корниенко было 45 лет Мы украинцы / Facebook

В городе Вышгород правоохранители задержали группу причастных к убийству 45-летнего местного жителя, в том числе четверых несовершеннолетних. Об этом накануне сообщила пресс-служба полиции Киевской области.

Отмечается, что 22 мая около 3:00 ночи на центральной улице Вышгорода произошла стычка между группой молодых людей и двумя взрослыми мужчинами.

"Во время драки один из компании, где были несовершеннолетние, заметил у своего противника в сумке оружие. Выхватил его и совершил прицельный выстрел. В это время один из компании стрелка ударил другого мужчину, который потерял сознание. После чего нападавшие скрылись в неизвестном направлении. Придя в себя, травмированный мужчина вызвал правоохранителей", – говорится в сообщении.

От полученного огнестрельного ранения житель Вышгорода скончался на месте. С места трагедии сотрудники полиции изъяли оружие – карабин МКМ-072СБ и патроны.

Полиция задержала четырех участников инцидента – несовершеннолетних в возрасте 15-17 лет и 19-летнего парня. Среди задержанных – 16-летний парень, который подозревается в умышленном убийстве. Он временно проживает в Сумской области.

По данному факту возбуждено два уголовных производства по статье об умышленном убийстве и хулиганстве (ч.1 ст.115, ч.2 ст.296 УК Украины).

В объединении ветеранов Мы украинцы сообщили, что погибший – ветеран АТО Игорь Корниенко (Корней). Он воевал на Донбассе в составе батальона Айдар. Сегодня должны были состояться его похороны.

В свою очередь экс-нардеп Игорь Мосийчук в Facebook написал, что Корниенко работал охранником и возвращался домой с работы.

Cмотрите фотогалерею: Под Киевом подросток убил ветерана АТО

Напомним, 22 мая в Попельнянском районе Житомирской области арендатор пруда застрелил семь человек. Один спасся бегством.

Позже выяснилось, что погибли три нацгвардейца, вернувшиеся на выходные из зоны ООС.

В свою очередь жена стрелка назвала причину конфликта. Он якбы вспыхнул из-за спора о том, что дети арендатора озера не служили в армии.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet