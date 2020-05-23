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Нацкорпус пикетирует офис ОПЗЖ и обратился в СБУ по поводу Медведчука

Комментариев: 3
По офисом "Оппоблока" не утихают протесты радикалов.
Радикалы атакуют офис "ОПЗЖ"
Радикалы атакуют офис "ОПЗЖ"
nationalcorps.org

“Национальный Корпус” пикетирует офис партии “Оппозиционная платформа – За жизнь” в Киеве и официально обратился к СБУ с требованием расследовать регулярные визиты представителей ОПЗЖ в Россию.

 Об этом сообщается на сайте партии “Национальный Корпус”.

Акция приурочена ко Дню героев. Под стенами офиса ОПЗЖ активисты развесили плакаты со словами “Оппозиционная платформа – против жизни” и требуют Службу безопасности Украины расследовать деятельность Виктора Медведчука и его регулярные встречи с должностными лицами страны-агрессора.

 Мы, Национальный Корпус, уже подали соответствующее заявление в СБУ с требованием начать производство против руководителей ОПЗЖ и в Минюст с иском в суд по факту совершения партией государственной измены, – указано на сайте Нацкорпуса.

Оба документа подписаны лидером партии “Национальный Корпус” Андреем Билецким. В частности, в обращении к председателю СБУ Ивану Баканову глава Нацкорпуса требует открыть производство в отношении Виктора Медведчука по Ст. 110 и 111 Уголовного кодекса Украины – посягательство на территориальную целостность Украины и государственная измена.

Отметим, что акция под стенами офиса ОПЗЖ продолжается. На месте находится полиция, есть задержанные.

Фото с места протестов:

Заявление Нацкорпуса в СБУ:

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Теги: Нацкорпус, Протесты, ОПЗЖ, Офис, Атака, Полиция, Задержание, Националисты, Радикалы
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Комментариев (3)
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myerdfew    23.05.2020, 20:58
Оценка:  -24
myerdfew
Клоуны проплаченные,псевдопатриоты профессиональные,вы либо крестики снимите,либо труселя оденьте.А то и пикеты ваши и иски в суд не вяжутся как-то...
мокрец    23.05.2020, 22:02
Оценка:  +2
мокрец
труселя НАДЕВАЮТ, специалист вы наш безграмотный...
мокрец    23.05.2020, 22:02
Оценка:  +2
мокрец
труселя НАДЕВАЮТ, специалист вы наш безграмотный...
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