Нацкорпус пикетирует офис ОПЗЖ и обратился в СБУ по воводу Медведчука

По офисом "Оппоблока" не утихают протесты радикалов.

“Национальный Корпус” пикетирует офис партии “Оппозиционная платформа – За жизнь” в Киеве и официально обратился к СБУ с требованием расследовать регулярные визиты представителей ОПЗЖ в Россию.

Об этом сообщается на сайте партии “Национальный Корпус”.

Акция приурочена ко Дню героев. Под стенами офиса ОПЗЖ активисты развесили плакаты со словами “Оппозиционная платформа – против жизни” и требуют Службу безопасности Украины расследовать деятельность Виктора Медведчука и его регулярные встречи с должностными лицами страны-агрессора.

Мы, Национальный Корпус, уже подали соответствующее заявление в СБУ с требованием начать производство против руководителей ОПЗЖ и в Минюст с иском в суд по факту совершения партией государственной измены, – указано на сайте Нацкорпуса.

Оба документа подписаны лидером партии “Национальный Корпус” Андреем Билецким. В частности, в обращении к председателю СБУ Ивану Баканову глава Нацкорпуса требует открыть производство в отношении Виктора Медведчука по Ст. 110 и 111 Уголовного кодекса Украины – посягательство на территориальную целостность Украины и государственная измена.

Отметим, что акция под стенами офиса ОПЗЖ продолжается. На месте находится полиция, есть задержанные.

Фото с места протестов: