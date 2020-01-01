Расстрел на Житомирщине: суд арестовал стрелка

На заседании суда в Житомире подозреваемый в массовом убийстве находился в бронежилете и шлеме.

Суд в Житомире избрал меру пресечения подозреваемому в расстреле семи человек в Попельнянском районе. Об этом сообщает Офис генерального прокурора в субботу, 23 мая.

"Постановлением Королевского районного суда города Житомира 23 мая 2020 года подозреваемому в убийстве семи человек в Житомирской области применена мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения денежного залога", – говорится в сообщении.

Мужчина будет находиться под арестом два месяца – до 20 июля.

По данным следствия, 22 мая на берегу водоема, близ села Новоселица Попельнянского района, между арендатором пруда и его знакомыми возник конфликт. Во время конфликта арендатор пруда из охотничьего ружья смертельно ранил семь человек, среди которых – бывшие участники операции Объединенных сил, военнослужащие Нацгвардии и волонтеры.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается и находится на контроле Офиса генпрокурора.

Судя по обнародованному видео, на заседании суда подозреваемый находился в бронежилете и шлеме.

Напомним, 22 мая в Попельнянском районе Житомирской области арендатор пруда застрелил семь человек. Один спасся бегством.

Позже выяснилось, что погибли три нацгвардейца, вернувшиеся на выходные из зоны ООС.

В свою очередь жена стрелка назвала причину конфликта. Он якбы вспыхнул из-за спора о том, что дети арендатора озера не служили в армии.

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