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В Киеве нашли застреленным нардепа Давыденко

Комментариев: 1
Валерий Давыденко обнаружен со смертельным огнестрельным ранением головы в собственном офисе.
Валерию Давыденко было 47 лет
Валерию Давыденко было 47 лет
davydenko.com.ua

Народного депутата Валерия Давыденко нашли мертвым с огнестрельным ранением головы. Он был обнаружен в собственном офисе. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко на своей странице в Facebook в субботу, 23 мая.

"Сегодня в Киеве, в собственном офисе, в туалете, был найдено тело народного депутата Валерия Давыденко со смертельным огнестрельным ранением головы. На месте работает следственно-оперативная группа полиции", – написал Геращенко.

Он добавил, что проводится комплекс безотлагательных следственных и оперативных мероприятий по выяснению обстоятельств гибели Давыденко.

В комментарии РБК-Украина Геращенко уточнил, что рядом с Давыденко нашли пистолет.

"Будут проверяться все версии. И убийство, и самоубийство, и инсценировка самоубийства. Все версии", – сказал замминистра МВД.

Валерий Давыденко в 2019 году был избран в Верховную Раду 9 созыва как беспартийный самовыдвиженец в 208 округе в Черниговской области. В парламенте он стал членом депутатской группы Доверие. Работал в комитете по вопросам экономического развития.

С мая 2013 по март 2014 года занимал должность заместителя министра аграрной политики и продовольствия Украины.

Ранее на этой неделе бывший министр иностранных дел Леонид Кожара вышел из СИЗО под залог. Его подозревают в убийстве бизнесмена Сергея Старицкого.

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Теги: МВД, убийства, самоубийство, депутат, МВД Украины, убийство, самоубийца, народный депутат, пистолет, нардеп, Геращенко, Антон Геращенко
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Kostos    23.05.2020, 20:53
Оценка:  -1
Kostos
А округ в Черниговской области там где ставок?
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