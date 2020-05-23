В Киеве нашли застреленным нардепа Давыденко

Валерий Давыденко обнаружен со смертельным огнестрельным ранением головы в собственном офисе.

Народного депутата Валерия Давыденко нашли мертвым с огнестрельным ранением головы. Он был обнаружен в собственном офисе. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко на своей странице в Facebook в субботу, 23 мая.

"Сегодня в Киеве, в собственном офисе, в туалете, был найдено тело народного депутата Валерия Давыденко со смертельным огнестрельным ранением головы. На месте работает следственно-оперативная группа полиции", – написал Геращенко.

Он добавил, что проводится комплекс безотлагательных следственных и оперативных мероприятий по выяснению обстоятельств гибели Давыденко.

В комментарии РБК-Украина Геращенко уточнил, что рядом с Давыденко нашли пистолет.

"Будут проверяться все версии. И убийство, и самоубийство, и инсценировка самоубийства. Все версии", – сказал замминистра МВД.

Валерий Давыденко в 2019 году был избран в Верховную Раду 9 созыва как беспартийный самовыдвиженец в 208 округе в Черниговской области. В парламенте он стал членом депутатской группы Доверие. Работал в комитете по вопросам экономического развития.

С мая 2013 по март 2014 года занимал должность заместителя министра аграрной политики и продовольствия Украины.

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