В Винницкой области разбился внедорожник: шесть пострадавших

Водитель автомобиля Ford Explorer с пассажирами ехали к границе с Польшей, выяснили полицейские.

В Винницкой области внедорожник Ford Explorer врезался в дерево. В результате автомобильной аварии пострадали шесть человек, сообщает региональное управление Нацполиции в субботу, 23 мая.

По данным правоохранителей, сегодня около 4 часов утра вблизи села Петрик в Литинском районе автомобиль съехал в кювет и столкнулся с деревом. Пострадали водитель и пять пассажиров в возрасте от 18 до 51 лет. Все они были госпитализированы с различными травмами. Водитель был трезвым.

"По предварительной информации, водитель внедорожника с пассажирами ехали к границе с Республикой Польша", – говорится в сообщении.

По факту аварии открыто уголовное производство по статье о нарушении правил дорожного движения (ч.2 ст.286 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 8 лет.

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Напомним, 22 мая на трассе Киев-Одесса произошло тройное ДТП, жертвами которого стали четыре человека, среди которых один ребенок. Еще шесть человек пострадали.

Ранее в Бородянском районе Киевской области легковушка ВАЗ врезалась в дерево, в результате чего три человека погибли и еще двое пострадали.

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