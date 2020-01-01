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В Украину эвакуационные рейсы доставили более 500 человек

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Все прибывшие пассажиры прошли процедуру температурного скрининга и согласились на самоизоляцию.
Пассажиры проходят паспортный контроль в аэропорту Борисполь
Пассажиры проходят паспортный контроль в аэропорту Борисполь
Госпогранслужба Украины

В киевский аэропорт Борисполь прибыли четыре эвакуационных авиарейса из США, Эстонии, Казахстана и Туниса. Пограничники оформили на въезд более 500 пассажиров, сообщает Госпогранслужба в субботу, 23 мая.

Отмечается, что специальные и чартерные рейсы прибыли из Сиэтла, Таллинна, Тараза и Туниса.

Все пассажиры прошли процедуру температурного скрининга. Ни один из них не имел повышенной температуры тела.

"Все без исключения прибывшие граждане установили мобильное приложение Действуй дома и обязались находиться на самоизоляции по указанным в нем адресам. Во время паспортного контроля пограничники проверили правильность внесения прибывшими гражданами необходимой информации в мобильное приложение", – говорится в сообщении.

Также указано, что в целом пассажиропоток через украинскую границу составил 19,2 тысяч граждан за сутки.

Напомним, 21 мая из США спецрейсом эвакуировали 266 украинцев. В тот же день в Украину прибыли еще два авиарейса – из Азербайджана и Израиля. Они доставили из Баку и Тель-Авива более 320 граждан.

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Теги: Украина, самолет, украинцы, Борисполь, эвакуация, аэропорт Борисполь, пограничники, самолеты, Коронавирус, Госпогранслужба, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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