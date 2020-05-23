Смерть нардепа: МВД назвало предварительную версию

На месте события работает оперативная группа полиции Киева. Там лично находится руководитель столичной полиции Андрей Крищенко.

Валерию Давыденко было 47 лет davydenko.com.ua

Предварительная версия смерти народного депутата Валерия Давыденко – самоубийство. Об этом сообщил советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк на своей странице в Facebook в субботу, 23 мая.

"Предварительная версия – самоубийство", – написал он.

Шкиряк отметил, что на месте события работает оперативная группа полиции Киева: "Также там лично находится руководитель ГУ Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко".

Полиция уже открыла дело из-за смерти Валерия Давыденко. Следователи начали уголовное производство по статье об умышленном убийстве (ч.1 ст.115 УК Украины).

В свою очередь экс-нардеп Игорь Мосийчук обнародовал в Facebook фотографию с места смерти Давыденко.

"Пока рассматривается версия самоубийства народного депутата Валерия Давиденко из наградного Глока. Хотя как по мне... Полиция изучает записи с камер видеонаблюдения", – написал Мосийчук.

ВНИМАНИЕ! Фото содержит сцены смерти. Не рекомендуется к просмотру лицам, не достигшим 18 лет, беременным женщинам и людям со слабой психикой.

Валерия Давыденко нашли в туалете. Фото: Игорь Мосийчук / Facebook

Ранее замминистра МВД Антон Геращенко сообщил, что тело Давыденко было найдено в его офисе в Киеве. Нардеп скончался от огнестрельного ранения в голову.

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