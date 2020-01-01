В Николаеве возле школы нашли девочку в алкогольной коме

Ребенка экстренно доставили в Николаевскую областную детскую больницу. Девочка получает квалифицированную медицинскую помощь.

Девочка лежала на земле без сознания Новости N

В Николаеве на территории школы №10 на улице Южной правоохранители обнаружили девочку-подростка в состоянии алкогольной комы. Об этом сообщает местное издание Новости N в субботу, 23 мая.

Отмечается, что полицейские получили сообщение о том, что подростки распивают алкогольные напитки возле школы.

"Прибывшие на место правоохранители обнаружили девочку примерно 15 лет, лежащую на земле без сознания. Рядом с ней никого не было… Увидев патрульный автомобиль, другие подростки разбежались. На место была вызвана бригада скорой помощи", – говорится в сообщении.

Врач осмотрел подростка и сделал вывод, что девочка, скорее всего, находится в состоянии алкогольной комы.

Пациентку экстренно доставили в Николаевскую областную детскую больницу. Там диагноз подтвердился. В настоящее время ребенок получает квалифицированную медицинскую помощь.

Ранее в городе Балта Одесской области правоохранители привлекли к ответственности мать. Ее 10-летняя дочь впала в алкогольную кому.

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