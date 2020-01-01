В Луганской области назвали дату ослабления карантина

Уже с понедельника будут восстановлены межобластные пассажирские перевозки автомобильным транспортом и железной дорогой.

В Луганской области самый низкий уровень заболеваемости коронавирусом в Украине и стопроцентная обеспеченность медицинских учреждений, поэтому регион готов к ослаблению карантина с 25 мая. Такое решение было принято членами региональной комиссии ТЭБ и ЧС, сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации в субботу, 23 мая.

Указано, что уже с понедельника будут восстановлены пассажирские перевозки автомобильным транспортом по области и на международном сообщении.

Также на Луганщине откроют детские сады, разрешат проведение спортивных мероприятий до 50 человек без зрителей и религиозных мероприятий с определенными ограничениями.

"С 1 июня начинаем межобластные пассажирские перевозки автомобильным транспортом и железной дорогой по всем видам внутреннего сообщения", – сказал глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.

Кроме того, разрешается открытие всех заведений физической культуры и спорта, спортивные залы и фитнес-центры, но групповые занятия должны посещать не более 10 человек.

Ранее в субботу на сайте Минздрава была размещена обновленная таблица областей по готовности к ослаблению карантина, в которой девять регионов не соответствовали критериям. Среди них была указана и Луганская область.

Напомним, сейчас в Украине действует так называемый адаптивный карантин, который продлится с 22 мая до 22 июня.

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