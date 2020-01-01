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Разумков требует оперативности в расследовании гибели нардепа

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Председатель украинского парламента выразил соболезнования в связи со смертью народного депутата.
Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков
Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков

Председатель Верховной рады Украины Дмитрий Разумков призвал правоохранителей провести расследование гибели народного депутата Украины Валерия Давыденко оперативно. Об этом, в субботу, 23 мая, на странице в Facebook сообщает пресс-служба Верховной рады. 

"Сегодня Верховную раду всколыхнула страшная весть о трагической смерти нашего коллеги по парламенту, народного депутата VIII и IX созывов Валерия Давыденко. Расследование должно быть оперативным и максимально объективным", - цитирует Разумкова пресс-служба ВР.

В сообщении уточняется, что сейчас обстоятельства гибели нардепа выясняют правоохранительные органы.

В полиции озвучили предварительную версию смерти Давыденко.

Ранее замминистра МВД Антон Геращенко сообщил, что тело Давыденко было найдено в его офисе в Киеве. Нардеп скончался от огнестрельного ранения в голову.

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Теги: смерть, самоубийство, убийство, народный депутат, нардеп, Дмитрий Разумков
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Источник: korrespondent.net

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