Разумков требует оперативности в расследовании гибели нардепа

Председатель украинского парламента выразил соболезнования в связи со смертью народного депутата.

Председатель Верховной рады Украины Дмитрий Разумков призвал правоохранителей провести расследование гибели народного депутата Украины Валерия Давыденко оперативно. Об этом, в субботу, 23 мая, на странице в Facebook сообщает пресс-служба Верховной рады.

"Сегодня Верховную раду всколыхнула страшная весть о трагической смерти нашего коллеги по парламенту, народного депутата VIII и IX созывов Валерия Давыденко. Расследование должно быть оперативным и максимально объективным", - цитирует Разумкова пресс-служба ВР.

В сообщении уточняется, что сейчас обстоятельства гибели нардепа выясняют правоохранительные органы.

В полиции озвучили предварительную версию смерти Давыденко.

Ранее замминистра МВД Антон Геращенко сообщил, что тело Давыденко было найдено в его офисе в Киеве. Нардеп скончался от огнестрельного ранения в голову.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet