Из Турции в Одессу направился паром с эвакуированными украинцами
Из турецкого порта Карасу в Черноморск Одесской области отправился паром с эвакуированными из-за пандемии коронавируса гражданами Украины. Об этом, в субботу, 23 мая, на своей странице в Twitter, сообщает генеральное консульство Украины в Стамбуле.
Всего паромом в Украину отправилось 38 граждан нашей страны.
38 громадян України, 2 з яких прибули в Стамбул вранці з ПАР, зусиллями нашого ГКУ доставлені щойно до порту Карасу. Це вже 8-й рейс на Чорноморськ, яким наші співвітчизники повертаються на Батьківщину в період карантину. Зичимо спокійного повернення додому! Будьмо всі здорові! pic.twitter.com/rDK2DBmJXZ— Consulate General of Ukraine in Istanbul (@CGUinIstanbul) May 23, 2020
"Это уже 8-й рейс на Черноморск, которым наши соотечественники возвращаются на Родину в период карантина. Желаем спокойного возвращения домой! Будем все здоровы!", - говорится в сообщении.
Ранее в киевский аэропорт Борисполь прибыли три эвакуационных авиарейса из США, Кипра и Финляндии. Пограничники оформили на въезд 184 пассажира.
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