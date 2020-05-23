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Из Турции в Одессу направился паром с эвакуированными украинцами

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Среди украинцев, что отправились на родину, двое утром в субботу прибыли из Южно-Африканской Республики.
Из Турции по морю отправили домой 38 украинцев
Из Турции по морю отправили домой 38 украинцев
twitter.com/CGUinIstanbul

Из турецкого порта Карасу в Черноморск Одесской области отправился паром с эвакуированными из-за пандемии коронавируса гражданами Украины. Об этом, в субботу, 23 мая, на своей странице в Twitter, сообщает генеральное консульство Украины в Стамбуле. 

Всего паромом в Украину отправилось 38 граждан нашей страны. 

"Это уже 8-й рейс на Черноморск, которым наши соотечественники возвращаются на Родину в период карантина. Желаем спокойного возвращения домой! Будем все здоровы!", - говорится в сообщении.

Ранее в киевский аэропорт Борисполь прибыли три эвакуационных авиарейса из США, Кипра и Финляндии. Пограничники оформили на въезд 184 пассажира. 

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Теги: Турция, украинцы, эвакуация, карантин, Одесская область, паром, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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