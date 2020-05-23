Из Турции в Одессу направился паром с эвакуированными украинцами

Среди украинцев, что отправились на родину, двое утром в субботу прибыли из Южно-Африканской Республики.

Из Турции по морю отправили домой 38 украинцев twitter.com/CGUinIstanbul

Из турецкого порта Карасу в Черноморск Одесской области отправился паром с эвакуированными из-за пандемии коронавируса гражданами Украины. Об этом, в субботу, 23 мая, на своей странице в Twitter, сообщает генеральное консульство Украины в Стамбуле.

Всего паромом в Украину отправилось 38 граждан нашей страны.

38 громадян України, 2 з яких прибули в Стамбул вранці з ПАР, зусиллями нашого ГКУ доставлені щойно до порту Карасу. Це вже 8-й рейс на Чорноморськ, яким наші співвітчизники повертаються на Батьківщину в період карантину. Зичимо спокійного повернення додому! Будьмо всі здорові! pic.twitter.com/rDK2DBmJXZ — Consulate General of Ukraine in Istanbul (@CGUinIstanbul) May 23, 2020

"Это уже 8-й рейс на Черноморск, которым наши соотечественники возвращаются на Родину в период карантина. Желаем спокойного возвращения домой! Будем все здоровы!", - говорится в сообщении.

Ранее в киевский аэропорт Борисполь прибыли три эвакуационных авиарейса из США, Кипра и Финляндии. Пограничники оформили на въезд 184 пассажира.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet