СБУ в Винницкой области задержала черных лесорубов

Чтобы избежать уголовной ответственности организатор нелегального бизнеса предлагал взятку чиновнику Госэкоинспекции и сотруднику спецслужбы .

В Винницкой области группа лесорубов нанесла ущерб на три миллиона гривен СБУ

В Винницкой области Служба безопасности Украины задержала организатора группы, имеющей отношение к незаконной вырубке более 200 ценных пород деревьев для продажи. Сумма ущерба, которую злоумышленники нанесли государству составляет более трех миллионов гривен. Об этом, в субботу, 23 мая, сообщает пресс-служба СБУ.

По данным следствия, пять жителей региона наладили схему нелегального сбыта лесосырья. Сотрудники СБУ задокументировали факт вырубки злоумышленниками дубов на территории Винницкого района для продажи местным коммерсантам.

По предварительным оценкам экологов, сумма ущерба, которую злоумышленники нанесли государству составляет более трех миллионов гривен.

Сообщается, что за пять тысяч американских долларов фигурант пытался избежать ответственности.

Задержанному сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины.

Ранее Гослесагентство заявило, что объемы незаконных вырубок в лесах за январь-март сократились на 34%.

Источник: https://censor.net.ua/p3197532

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