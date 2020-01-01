Депутаты группы Доверие отвергают версию самоубийства Давыденко

Полицией и прокуратурой проверяются все возможные версии гибели народного депутата Украины.

Народный депутат от группы Доверие в Верховной Раде Сергей Шахов считает, что его коллегу Валерия Давыденко убили, а в версию самоубийства он не верит. Об этом, в субботу, 23 мая, депутат заявил в комментарии hromadske.

"Я убежден, что этот человек не мог совершить самоубийство. Я настаиваю на том, что его убили и надо проводить расследование", - сказал Шахов.

Он рассказал, что последний раз видел Давыденко в парламенте, однако не говорил с ним лично.

"Виделись с ним в парламенте, на заседании мы не общались с ним. Но я убежден, что если бы были какие-то проблемы, он бы посоветовался", - сообщил он.

Ранее в полиции озвучили предварительную версию гибели народного депутата Валерия Давыденко.

Ранее замминистра МВД Антон Геращенко сообщил, что тело Давыденко было найдено в его офисе в Киеве. Нардеп скончался от огнестрельного ранения в голову.

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