В Харьковской области дети устроили погром на кладбище

Подозреваемым в вандализме от 6 до 11 лет. Их опросили. По словам детей, они таким образом хотели развлечься.

В поселке Слобожанское, Змиевского района, Харьковской области дети в возрасте от 6 до 11 лет повредили памятники на могилах на местном кладбище. Об этом, в субботу, 23 мая, сообщила Национальная полиция в Харьковской области.

Как сообщили в областном управлении Нацполиции, информацию о происшествии стражи порядка получили от 65-летней женщины.

Заявительница рассказала, что пришла на могилу сына, услышала шум и увидела, как дети расшатывали крест на одной из могил.

Полицейские установили, что это были два брата (6 и 11 лет) и 10-летняя девочка. Кроме того, правоохранители проверяют причастна ли к надругательству над могилами 9-летняя девочка, которая, якобы, предложила своим товарищам развлечься таким образом.

Сведения об инциденте внесли в Единый реестр досудебных расследований по статье "надругательство над могилой", которая грозит наказанием в виде лишения свободы на срок до семи лет.

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