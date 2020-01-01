Власти Чехии возобновили выдачу рабочих виз украинцам

Чешкой системе здравоохранения и сельскому хозяйству не хватает сезонных работников, считает глава МИД Чехии.

Чешские дипломатические представительства в Украине возобновили работу консульских отделов, в частности выдачу рабочих виз украинцам. Генеральное консульство во Львове начало принимать визовые анкеты и документы в пятницу, 22 мая, а посольство ЧР в Киеве откроет консульский отдел в понедельник, 25 мая, заявил глава МИД Чехии Томаш Петршичек. Об этом, в субботу, 23 мая, сообщает Radio Prague International.

“После повторных переговоров с украинской властью нам удалось достичь договоренности и частично восстановить визовый процесс. Чешская экономика нуждается в украинских работниках. Мы стремимся упростить ситуацию для чешской системы здравоохранения и сельского хозяйства, которым не хватает сезонных работников из-за рубежа”, - отметил глава МИД Чехии.

Также, по словам дипломата, украинцы, уже на территории Чехии смогут подать заявление на продление вида на жительство. Предложение будет действовать для украинских высококвалифицированных кадров в области здравоохранения, в сфере социальных услуг, а также научных сотрудников, студентов и их родственников, которые на данный момент находятся в Чешской Республике.

Ранее Польша ослабила условия приезда для трудовых мигрантов. Украинские сезонные работники в Польше смогут начать работать без соблюдения двухнедельного карантине.

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