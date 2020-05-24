Сутки в ООС: 11 обстрелов, ранен боец ВСУ

Украинские военные давали адекватный ответ на обстрелы со стороны сепаратистов. В Штабе ООС заявили, что были ликвидированы четыре сепаратиста.

За сутки 23 мая на Донбассе сепаратисты 11 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр Штаба ООС в воскресенье, 24 мая.

"В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. По данным разведки, 23 мая наши воины уничтожили четверых российских оккупантов и, по меньшей мере, семерых ранили", - сказано в сообщении.

Сепаратисты использовали запрещенные Минском артиллерийские системы калибра 122 мм, минометы калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы, снайперское и стрелковое оружие.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки Восток сепаратисты стреляли вблизи Каменки: утром с использованием ручных противотанковых гранатометов, а после обеда и с наступлением темноты - из артиллерийских систем калибра 122 мм, использовав 32 артиллерийских снаряда. У Авдеевки и дважды вблизи Гнутово противник применил 120 мм минометы. Неподалеку Старогнатовки сепаратисты открывали огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, а рядом с Верхнеторецким применяли снайперское оружие.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки Север возле Майорская российские оккупационные войска выпустили 20 мин 82-го и 120-го калибров. Близ населенных пунктов Сизое и Крымское сепаратисты вели огонь по нашим позициям из 82 мм минометов.

С начала текущих суток враг активности не проявлял. За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.

Напомним, что накануне снайпер сепаратистов ранил военного на Донбассе. Силы ООС дали "адекватный ответ" вражеским формированиям, заверили в штабе.

Днем ранее сепаратисты 12 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе. Тогда был ранен один военный.

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