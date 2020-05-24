Итоги 23 мая: Смерть нардепа и протесты националистов
В субботу, 23 мая, в собственном офисе был обнаружен мертвым народный депутат Валерий Давыденко. Причина смерти - огнестрельный выстрел в голову. Правоохранители проверяют все возможные версии - убийство, суицид и инсценировку самоубийства.
- Протесты националистов
Члены партии Национальный корпус устроили протест у офиса главы ОПЗЖ Виктора Медведчука. Активисты рассказали, что устроили митинг для того, чтобы показать - “ враг не только на востоке, он – среди нас“.
- Арестован подозреваемый в массовом убийстве в Житомирской области
В городе Житомир местный суд избрал меру пресечения подозреваемому в жестоком убийстве семи человек. Мужчина будет находиться под арестом до 20 июля.
- Убийство ветерана АТО
В Вышгороде Киевской области правоохранители задержали подозреваемых в убийстве 45-летнего мужчины. Ими оказались четверо несовершеннолетних.
- Рекордное тестирование
В Украине впервые было совершено за сутки более 10 тысяч тестов на коронавирус методом ПЦР. Наибольшее число случаев коронавирусной болезни было зафиксировано в Черновицкой, Львовской и Ровенской областях, а также в Киеве.
- Минздрав одобрил послабления карантина в Киеве
Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Киев может переходить на второй этап смягчения карантина. По его словам, он получил свежие данные по Киеву, которые свидетельствуют об улучшении ситуации.