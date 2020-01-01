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В Днепре полиция искала бабушку, которая пряталась за шторой

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Родственники пропавшей женщины испугались и вызвали полицейских.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
depositphotos.com

В городе Днепр в одной из семей по улице Космонавтов пропала 82-летняя женщина. Инцидент произошел поздно вечером. Об этом сообщают местные СМИ.

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Родственники бабушки сильно испугались и вызвали полицейских. Правоохранители прибыли около полуночи. Никто не мог понять, куда могла исчезнуть женщина в такое время. 

Позже выяснилось, что в то время, когда полицейские обследовали прилегающую территорию, бабушка пряталась за шторой в соседней комнате. С женщиной все в порядке. Известно, что она страдает деменцией. 

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Ранее сообщалось о том, что на Донетчине пенсионерка пыталась покончить с собой, прыгнув с моста.

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Теги: Днепр, бабушка, Пропала
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