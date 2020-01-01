За последние сутки в Украине было зафиксировано 406 новых случаев заболевания.

COVID-19 в Украине: Заболевших 20 986 человек, погибших 617 Скрин

За последние сутки в Украине зарегистрировано 406 случаев коронавируса, погибли 12 человек, вылечились - 179. Об этом сообщается на сайте Центра общественного здоровья.

Всего в нашей стране COVID-19 болеют 20 986 украинцев, из которых 7 019 вылечились и 617 умерли.

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За прошедшие сутки было зафиксировано на 26 случаев меньше, чем днем ранее. Также уменьшилось количество летальных случаев. Еще вчера от COVID-19 умерли 17 человек.

COVID-19 в Украине: Заболевших 20 986 человек, погибших 617 Скрин

Ранее сообщалось о том, что в мире зафиксировано более пяти миллионов случаев COVID-19.

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