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Зеленский поздравил мусульман с праздником Рамазан-Байрам

Комментариев: 1
Сегодня мусульмане во всем мире празднуют завершение священного месяца Рамадан.
Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил мусульман с праздником Рамазан-Байрам. Об этом сообщается на сайте ОП в воскресенье, 24 мая. 

Примите сердечные поздравления по случаю благословенного праздника Рамазан-Байрам - отметил президент

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“Для миллионов мусульман - это время высокого духовного роста, который открывает сердца для добрых поступков и благородных дел. Искренняя забота о родных и близких, милосердие и взаимопонимание - общечеловеческие ценности, способствующие сохранению мира, гармонии и единства в обществе“ - отметил Зеленский

Желаю согласия и процветания каждой мусульманской семье - подытожил он

Ранее сообщалось о том, что Зеленский сделает исламские праздники государственными в Украине.

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Теги: Зеленский, Рамазан, праздник
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Комментариев (1)
alexin777    24.05.2020, 10:47
Оценка:  -1
alexin777
и вам кергуду в хату
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