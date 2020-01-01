МОЗ назвал области с наибольшим числом новых случаев коронавируса

Накануне больше всего новых случаев зафиксировали на Буковине и Ровненщине, а также в Киеве, сообщили в Минздраве.

Больше всего больных COVІD-19 за сутки обнаружили на Буковине, Ривненщине и в Киеве Синьхуа

За прошедшие сутки больше всего случаев COVІD-19 выявили в Киеве, а также в Ровенской и Черновицкой областях. Об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов на брифинге в воскресенье, 24 мая.

"За минувшие сутки сделано 7914 исследований методом ПЦР. Если говорить в разрезе регионов, то за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Черновицкой области - 64, Ровенской области - 49 и городе Киеве - 54", - сказал Степанов.

Среди заболевших коронавирусом за минувшие сутки - 36 детей и 69 медработников, были госпитализированы 104 человека, уточнил министр.

Кроме того, Минздрав опубликовал подробную статистику по областям:

Винницкая область - 889 случаев;

Волынская область - 771 случай;

Днепропетровская область - 869 случаев;

Донецкая область - 143 случая;

Житомирская область - 626 случаев;

Закарпатская область - 1061 случай;

Запорожская область - 410 случаев;

Ивано-Франковская область - 1277 случаев;

Кировоградская область - 473 случая;

м. Киев - 2623 случая;

Киевская область - 1419 случаев;

Львовская область - 1333 случая;

Луганская область - 43 случая;

Николаевская область - 280 случаев;

Одесская область - 827 случаев;

Полтавская область - 266 случаев;

Ровенская область - 1417 случаев;

Сумская область - 166 случаев;

Тернопольская область - 1115 случаев;

Харьковская область - 910 случаев;

Херсонская область - 177 случаев;

Хмельницкая область - 346 случаев;

Черновицкая область - 3028 случаев;

Черкасская область - 388 случаев;

Черниговская область - 129 случаев.

Напомним, что накануне в Украине подтвердили 406 случаев COVID. Общее количество выявленных случаев коронавируса в Украине приближается к 21 тысяче, при этом выздоровели уже более 7 тысяч украинцев.

Также сообщалось, что в мире более пяти миллионов случаев COVID-19. За прошедшие сутки от коронавирусной инфекции нового типа в мире скончались более 5600 человек.

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