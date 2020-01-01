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МОЗ назвал области с наибольшим числом новых случаев коронавируса

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Накануне больше всего новых случаев зафиксировали на Буковине и Ровненщине, а также в Киеве, сообщили в Минздраве.
Больше всего больных COVІD-19 за сутки обнаружили на Буковине, Ривненщине и в Киеве
Больше всего больных COVІD-19 за сутки обнаружили на Буковине, Ривненщине и в Киеве
Синьхуа

За прошедшие сутки больше всего случаев COVІD-19 выявили в Киеве, а также в Ровенской и Черновицкой областях. Об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов на брифинге в воскресенье, 24 мая.

"За минувшие сутки сделано 7914 исследований методом ПЦР. Если говорить в разрезе регионов, то за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Черновицкой области - 64, Ровенской области - 49 и городе Киеве - 54", - сказал Степанов.

Среди заболевших коронавирусом за минувшие сутки - 36 детей и 69 медработников, были госпитализированы 104 человека, уточнил министр.

Кроме того, Минздрав опубликовал подробную статистику по областям:

  • Винницкая область - 889 случаев;
  • Волынская область - 771 случай;
  • Днепропетровская область - 869 случаев;
  • Донецкая область - 143 случая;
  • Житомирская область - 626 случаев;
  • Закарпатская область - 1061 случай;
  • Запорожская область - 410 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 1277 случаев;
  • Кировоградская область - 473 случая;
  • м. Киев - 2623 случая;
  • Киевская область - 1419 случаев;
  • Львовская область - 1333 случая;
  • Луганская область - 43 случая;
  • Николаевская область - 280 случаев;
  • Одесская область - 827 случаев;
  • Полтавская область - 266 случаев;
  • Ровенская область - 1417 случаев;
  • Сумская область - 166 случаев;
  • Тернопольская область - 1115 случаев;
  • Харьковская область - 910 случаев;
  • Херсонская область - 177 случаев;
  • Хмельницкая область - 346 случаев;
  • Черновицкая область - 3028 случаев;
  • Черкасская область - 388 случаев;
  • Черниговская область - 129 случаев.

Напомним, что накануне в Украине подтвердили 406 случаев COVID. Общее количество выявленных случаев коронавируса в Украине приближается к 21 тысяче, при этом выздоровели уже более 7 тысяч украинцев.

Также сообщалось, что в мире более пяти миллионов случаев COVID-19. За прошедшие сутки от коронавирусной инфекции нового типа в мире скончались более 5600 человек.

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Теги: Киев, Минздрав, Буковина, МОЗ, Ровенская область, Коронавирус, Черновицкая область, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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