МОЗ назвал области с наибольшим числом новых случаев коронавируса
За прошедшие сутки больше всего случаев COVІD-19 выявили в Киеве, а также в Ровенской и Черновицкой областях. Об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов на брифинге в воскресенье, 24 мая.
"За минувшие сутки сделано 7914 исследований методом ПЦР. Если говорить в разрезе регионов, то за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Черновицкой области - 64, Ровенской области - 49 и городе Киеве - 54", - сказал Степанов.
Среди заболевших коронавирусом за минувшие сутки - 36 детей и 69 медработников, были госпитализированы 104 человека, уточнил министр.
Кроме того, Минздрав опубликовал подробную статистику по областям:
- Винницкая область - 889 случаев;
- Волынская область - 771 случай;
- Днепропетровская область - 869 случаев;
- Донецкая область - 143 случая;
- Житомирская область - 626 случаев;
- Закарпатская область - 1061 случай;
- Запорожская область - 410 случаев;
- Ивано-Франковская область - 1277 случаев;
- Кировоградская область - 473 случая;
- м. Киев - 2623 случая;
- Киевская область - 1419 случаев;
- Львовская область - 1333 случая;
- Луганская область - 43 случая;
- Николаевская область - 280 случаев;
- Одесская область - 827 случаев;
- Полтавская область - 266 случаев;
- Ровенская область - 1417 случаев;
- Сумская область - 166 случаев;
- Тернопольская область - 1115 случаев;
- Харьковская область - 910 случаев;
- Херсонская область - 177 случаев;
- Хмельницкая область - 346 случаев;
- Черновицкая область - 3028 случаев;
- Черкасская область - 388 случаев;
- Черниговская область - 129 случаев.
Напомним, что накануне в Украине подтвердили 406 случаев COVID. Общее количество выявленных случаев коронавируса в Украине приближается к 21 тысяче, при этом выздоровели уже более 7 тысяч украинцев.
Также сообщалось, что в мире более пяти миллионов случаев COVID-19. За прошедшие сутки от коронавирусной инфекции нового типа в мире скончались более 5600 человек.
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