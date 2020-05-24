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В Украине нет резкого спада COVID-19 - глава МОЗ

Комментариев: 2
Степанов подчеркнул, что украинские власти выбрали модель адаптивного карантина.
Глава МОЗ Максим Степанов
Глава МОЗ Максим Степанов
МОЗ

Глава министерства здравоохранения Максим Степанов рассказал, что за минувшие сутки в стране было зафиксировано 406 новых случаев коронавируса. Госпитализированы 104 человека, остальные лечатся дома.

Об этом глава МОЗ сообщил на очередном брифинге в воскресенье, 24 мая.

За последние сутки проведено 7 914 тестов методом ПЦР. Наибольшее количество инфицированных зафиксировано в Черновицкой области (64), Ровенской (49) и в Киеве (54)  - говорится в сообщении

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Максим Степанов подчеркнул, что в Украине еще нет резкого снижения заболеваемости. Каждый день в стране фиксируется от 350 до 550 случаев. Поэтому медики не могут гарантировать полное исчезновение масок и ограничений.

В МОЗ отметили, что работники 60 лет и старше - это люди из группы риска. Врачи предлагают им оставаться на самоизоляции, ведь в 70% летальных случаев умирают люди от 60 лет

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Также Максим Степанов прокомментировал возобновление работы ТРЦ, которые будут работать без развлекательных зон и фудкортов. По его словам, “ эти площадки являются зонами повышенного риска с большим скоплением людей и способствуют распространению вируса“.

Ранее сообщалось о том, что в мире зафиксировано более пяти миллионов случаев COVID-19.

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Теги: коронавирус, Максим Степанов, Украина
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Комментариев (2)
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ldferwws    24.05.2020, 13:17
Оценка:  -23
ldferwws
Нет резкого спада?Правда?А с чего бы ему быть?
qwsdcvnm    24.05.2020, 13:28
Оценка:  -1
qwsdcvnm
Опередил меня. С чему и правда ему быть с публикуемых 400-500 заражённых в день .
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