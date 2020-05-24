В Украине нет резкого спада COVID-19 - глава МОЗ

Степанов подчеркнул, что украинские власти выбрали модель адаптивного карантина.

Глава министерства здравоохранения Максим Степанов рассказал, что за минувшие сутки в стране было зафиксировано 406 новых случаев коронавируса. Госпитализированы 104 человека, остальные лечатся дома.

Об этом глава МОЗ сообщил на очередном брифинге в воскресенье, 24 мая.

За последние сутки проведено 7 914 тестов методом ПЦР. Наибольшее количество инфицированных зафиксировано в Черновицкой области (64), Ровенской (49) и в Киеве (54) - говорится в сообщении

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Максим Степанов подчеркнул, что в Украине еще нет резкого снижения заболеваемости. Каждый день в стране фиксируется от 350 до 550 случаев. Поэтому медики не могут гарантировать полное исчезновение масок и ограничений.

В МОЗ отметили, что работники 60 лет и старше - это люди из группы риска. Врачи предлагают им оставаться на самоизоляции, ведь в 70% летальных случаев умирают люди от 60 лет

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Также Максим Степанов прокомментировал возобновление работы ТРЦ, которые будут работать без развлекательных зон и фудкортов. По его словам, “ эти площадки являются зонами повышенного риска с большим скоплением людей и способствуют распространению вируса“.

Ранее сообщалось о том, что в мире зафиксировано более пяти миллионов случаев COVID-19.

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