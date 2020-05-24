В ВСУ вспышка коронавируса

За день зафиксировано 14 новых случаев COVID-19, большинство заболевших - военные Тернопольского гарнизона.

За прошедшие сутки коронавирус выявили у 14 украинских военных. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны в воскресенье, 24 мая.

"За прошедшие сутки зарегистрировано четырнадцать новых случаев заболевания острой респираторной болезни COVID-19. Четыре военнослужащие Харьковского гарнизона находятся в изоляторе воинской части. Еще восемь военнослужащих Тернопольского гарнизона в настоящее время находятся в изолированной военной части и в ближайшее время будут эвакуированы в Ровенский военный госпиталь", - сказано в сообщении.

Состояние больных удовлетворительное, отметили в Командовании Медицинских сил ВСУ.

Отмечается, что еще один военный Житомирского гарнизона находится на стационарном лечении в Национальном военно-медицинском клиническом центре "ГВКГ". Его состояние - средней тяжести, военный получает необходимое лечение.

В свою очередь дома на самолечении под присмотром медицинской службы находится еще один военнослужащий из Киевского гарнизона. У него отсутствуют симптомы заболевания.

Таким образом, по состоянию на 24 мая в рядах ВСУ коронавирусом болеет 62 человека, выздоровел 91 больной, двое скончались. На изоляции (в том числе самоизоляции) находится 259 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток - 40 человек.

Напомним, что накануне в Украине подтвердили 406 случаев COVID. Общее количество выявленных случаев коронавируса в Украине приближается к 21 тысяче, при этом выздоровели уже более 7 тысяч украинцев.

Также сообщалось, что в Киеве выявили 54 случая COVID-19. Среди новых инфицированных - три медика. При этом госпитализированы 16 человек, остальные лечатся дома, под контролем докторов.

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