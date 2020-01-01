В Украину авиарейсами эвакуировали почти 1300 человек за сутки

Домой вернулись украинцы из Эстонии, Германии, Сербии, Хорватии, Нидерландов и Барбадоса, говорят в ГПСУ.

Почти 1300 граждан вернулись за прошедшие сутки в Украину спецрейсами Госпогранслужба Украины

В аэропорт Борисполь за день специальными и чартерными авиарейсами прилетели почти 1300 украинцев из-за рубежа. Об этом сообщает Госпогранслужба в воскресенье, 24 мая.

"Пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта Киев оформили 1290 граждан Украины. Они прибыли самолетами из Таллина (Эстония), Франкфурта (Германия), Дубровника (Хорватия), Белграда (Сербия), Бриджтауна (Барбадос), Амстердама (Нидерланды) и Риеки (Хорватия)", - сказано в сообщении.

Пограничники в обязательном порядке провели температурный скрининг всех без исключения пассажиров. Лиц с повышенной температурой тела не выявили. На ухудшение состояния здоровья ни один из пассажиров не жаловался.

"Все граждане, прибывшие спецрейсами, установили мобильное приложение Действуй дома и обязались находиться на самоизоляции по указанным в нем адресам. Один гражданин Украины выразил желание пройти обсервацию", - добавили в Госпогранслужбе.

Отмечается, что пограничники проверили правильность внесения пассажирами необходимой информации в электронный сервис.

"Всего за прошлые сутки пограничники оформили на въезд в Украину и на выезд более 22,3 тыс. человек", - сообщили в ГПСУ.

Днем ранее в Украину эвакуационные рейсы доставили более 500 человек. Все прибывшие пассажиры прошли процедуру температурного скрининга и согласились на самоизоляцию.

Также сообщалось, что из США спецрейсом эвакуировали 266 украинцев. Это уже седьмой специальный авиарейс, который возвращает людей из США в Украину в период карантина.

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