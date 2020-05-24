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Всех прибывающих в Крым будут помещать в обсерваторы за их счет

Комментариев: 3
Полуостров с нетерпением ждет туристов с началом курортного сезона, заявляют так называемые "власти" аннексированного Крыма.
В Крыму собираются помещать всех прибывающих в обсерваторы за их счет
В Крыму собираются помещать всех прибывающих в обсерваторы за их счет
wikipedia.org

Людей, "бесцельно" приезжающих в Крым, будут помещать в обсерваторы за их же деньги. Об этом заявил так называемых "глава" аннексированного Крыма Сергей Аксенов, передают РИА Новости в воскресенье, 24 мая.

Аксенов говорит, что руководствуется "не желанием кому-то насолить", а мерами борьбы с COVID-19.

"Мы с радостью ждем туристов, когда откроется курортный сезон", - сказал Аксенов.

Напомним, что правозащитники заявили о занижении статистики по коронавирусу в Крыму. "Власти" аннексированного полуострова занижают количество случаев и смертей от коронавируса в Крыму.

Ранее Зеленский признал, что вопрос Крыма недостаточно обсуждается на международных площадках. Владимир Зеленский сказал, что аннексия Крыма не обсуждается в Минске и ее нужно чаще затрагивать на международных площадках.

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Теги: туризм, Крым, туристы, карантин, Коронавирус, аннексия Крыма, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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СливнойБачок    24.05.2020, 15:19
Оценка:  0
СливнойБачок
"Всех прибывающих в Крым будут помещать в ОБСИРАТОРЫ за их счет "
ЗовПрироды    24.05.2020, 15:13
Оценка:  +1
ЗовПрироды
Всех, кому удалось доползти до оккупированного Крыма, быдут помещать на карантин дней на 18 Плюс туда сюда поездом 3+3=6дней. Вот и отпуск закончился. Приехал , откарантинился в помещении без пресной воды и обратно на родной лаптестан. Романтика
Vixerunt    24.05.2020, 14:54
Оценка:  +2
Vixerunt
Ватники ждут когда турцию откроют; сдался им твой совковый Крым с быдло-обслугой и ценами дороже Египта.
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