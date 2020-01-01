Село на Закарпатье закрыли на карантин из-за COVID

Коронавирус подтвердили у 28 местных жителей. Теперь там установили пункты пропуска и проводят дезинфекционные мероприятия.

Село Ворочево Перечинского района Закарпатской области закрывают на карантин. Об этом сообщает Закарпатская ОГА в Facebook в воскресенье, 24 мая.

"У 28 жителей села Ворочево Перечинского района подтвержден COVID-19, по данным Закарпатского областного лабораторного центра. В связи с этим в Закарпатской ОГА состоялось заседание комиссии по ликвидации чрезвычайной ситуации. Руководитель работ издал распоряжение, по которому в пределах села Ворочево с 24 мая 2020 года установят карантинную зону и обустроят контрольно-пропускной пункт на въезде и выезде", - сказано в сообщении.

Село находится в пригороде райцентра Перечин, поэтому тем жителям села, которые работают в учреждениях здравоохранения, учреждениях, организациях, других объектах критической инфраструктуры, в селе, которое является пригородным для районного центра Перечин, выдадут специальные пропуска для перемещения через КПП.

Также запланированы дезинфекционные мероприятия в жилых, производственных, учебных, санитарно-бытовых и других помещениях, зданиях и сооружениях, а также обеспечат ежедневную дезинфекцию проезжей части дорог, тротуаров, придомовых и других территорий.

Нацполиции области поручено обеспечить контроль за режимом самоизоляции и карантинными мерами на территории Перечинской объединенной территориальной громады.

Напомним, что на Киевщине готовятся ослабить карантин. В Киевской ОГА говорят, что ослабить карантин могут в ближайшие дни, несмотря на высокую инцидентность коронавируса в области.

Также сообщалось, что Минздрав не отменит масочный режим с окончанием карантина. Даже после завершающего этапа ослабления карантина украинцам придется носить средства индивидуальной защиты.

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