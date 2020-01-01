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Село на Закарпатье закрыли на карантин из-за COVID

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Коронавирус подтвердили у 28 местных жителей. Теперь там установили пункты пропуска и проводят дезинфекционные мероприятия.
Село на Закарпатье закрыли на карантин
Село на Закарпатье закрыли на карантин
Нацполиция Украины

Село Ворочево Перечинского района Закарпатской области закрывают на карантин. Об этом сообщает Закарпатская ОГА в Facebook в воскресенье, 24 мая.

"У 28 жителей села Ворочево Перечинского района подтвержден COVID-19, по данным Закарпатского областного лабораторного центра. В связи с этим в Закарпатской ОГА состоялось заседание комиссии по ликвидации чрезвычайной ситуации. Руководитель работ издал распоряжение, по которому в пределах села Ворочево с 24 мая 2020 года установят карантинную зону и обустроят контрольно-пропускной пункт на въезде и выезде", - сказано в сообщении.

Село находится в пригороде райцентра Перечин, поэтому тем жителям села, которые работают в учреждениях здравоохранения, учреждениях, организациях, других объектах критической инфраструктуры, в селе, которое является пригородным для районного центра Перечин, выдадут специальные пропуска для перемещения через КПП.

Также запланированы дезинфекционные мероприятия в жилых, производственных, учебных, санитарно-бытовых и других помещениях, зданиях и сооружениях, а также обеспечат ежедневную дезинфекцию проезжей части дорог, тротуаров, придомовых и других территорий.

Нацполиции области поручено обеспечить контроль за режимом самоизоляции и карантинными мерами на территории Перечинской объединенной территориальной громады.

Напомним, что на Киевщине готовятся ослабить карантин. В Киевской ОГА говорят, что ослабить карантин могут в ближайшие дни, несмотря на высокую инцидентность коронавируса в области.

Также сообщалось, что Минздрав не отменит масочный режим с окончанием карантина. Даже после завершающего этапа ослабления карантина украинцам придется носить средства индивидуальной защиты.

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Теги: Закарпатье, карантин, Коронавирус, Закарпатская область, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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