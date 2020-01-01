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За неделю до лета Карпаты засыпало снегом

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По состоянию на 13:15 гору Поп Иван Черногорский накрыло снегом, температура воздуха достигла +2°C.
Гору засыпало снегом
Гору засыпало снегом
facebook.com/chornogora.rescue
 
За неделю до лета в воскресенье, 24 мая, высоко в Карпатах выпал снег, об этом сообщил Черногорский горный поисково-спасательный пост в Facebook.
 
Отмечается, что днем в этот день на горе Поп Иван Черногорский температура воздуха зафиксирована на уровне +2°C. Ветер - юго-западный 7 м/с и снег. Из-за погодных условий видимость ограниченная до 70 метров.
 
Еще синоптики предупредили, что ливни, которые начнутся в Украине 24 мая, затянутся на следующую неделю и накроют все регионы.
 
Как писал Корреспондент, по состоянию на 11 мая высота снежного покрова в Карпатах в некоторых местах достигла полметра.
 
Недавно на горе на Поп Иван Черногорский зафиксировали минусовую температуру и снег.

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Теги: погода, снег, горы, Карпаты, синоптики
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Источник: korrespondent.net

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