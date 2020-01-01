Названы не готовые к смягчению карантина области
Области не соответствуют критерию инцидентности, когда число инфицированных не должно превышать 12 на 100 тыс. населения за неделю.
По состоянию на воскресенье, 24 мая, в Украине девять областей не готовы к ослаблению карантинных ограничений, об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.
Согласно информации, пока не будут ослаблять карантин в Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Закарпатской, Киевской, Луганской, Львовской, Ровенской и Черновицкой областях.
Указанные регионы не соответствуют требуемому показателю инцидентности (общее количество новых случаев коронавируса за последние 7 дней на 100 тыс. населения) или охвата тестированием.
В то же время глава Киевской ОГА Василий Володин заявил 24 мая, что в регионе могут ослабить карантин уже в ближайшие дни.
Также накануне стало известно, что маски и социальная дистанция останутся в повседневной жизни украинцев и после завершения карантинных ограничений.
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