Еще четыре человека получили телесные повреждения различной тяжести.

"Выехал на встречку": В ДТП во Львовской области погибли четыре человека Полиция

Во Львовской области у села Тухолька Сколевского района столкнулись грузовик MAN и микроавтобус Mercedes-Benz. Об этом сообщает пресс-служба в воскресенье, 24 мая.

Читай также: В Винницкой области разбился внедорожник: шесть пострадавших

“По предварительным данным, 50-летний водитель грузовика MAN не учел дорожную обстановку и не выбрал безопасную скорость, допустив столкновение с микроавтобусом Mercedes-Benz, который двигался по встречной полосе“ - говорится в сообщении.

На месте скончались 47-летний водитель и трое пассажиров микроавтобуса. Еще четыре пассажира Mercedes доставили в больницу.

Читай также: Количество аварий на дорогах снизилось, а погибших стало больше

Открыто уголовное дело по ч.3 ст.286. Максимальное наказание - лишение свободы на срок до десяти лет с лишением права управлять ТС на срок до трех лет.

Ранее сообщалось о том, что в столице два пьяных водителя устроили нелепую аварию и вызвали копов.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.