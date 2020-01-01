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"Выехал на встречку": В ДТП во Львовской области погибли четыре человека

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Еще четыре человека получили телесные повреждения различной тяжести.
"Выехал на встречку": В ДТП во Львовской области погибли четыре человека
"Выехал на встречку": В ДТП во Львовской области погибли четыре человека
Полиция

Во Львовской области у села Тухолька Сколевского района столкнулись грузовик MAN и микроавтобус Mercedes-Benz. Об этом сообщает пресс-служба в воскресенье, 24 мая.

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“По предварительным данным, 50-летний водитель грузовика MAN не учел дорожную обстановку и не выбрал безопасную скорость, допустив столкновение с микроавтобусом Mercedes-Benz, который двигался по встречной полосе“ - говорится в сообщении.

На месте скончались 47-летний водитель и трое пассажиров микроавтобуса. Еще четыре пассажира Mercedes доставили в больницу.

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Открыто уголовное дело по ч.3 ст.286. Максимальное наказание - лишение свободы на срок до десяти лет с лишением права управлять ТС на срок до трех лет.

Ранее сообщалось о том, что в столице два пьяных водителя устроили нелепую аварию и вызвали копов.

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Теги: ДТП, Львовская область
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