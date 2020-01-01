Утонули два рыбака. Их тела извлекли спасатели.

Под Одессой авто рухнуло с крутого берега в реку, двое погибших ГСЧС

В Раздельнянском районе Одесской области у села Троицкое в реку рухнул автомобиль. “Легковушка“ съехала с крутого берега высотой в три метра. Об этом сообщает ГСЧС в воскресенье, 24 мая.

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“В автомобиле находились двое мужчин, которые рыбачили. Их тела нашли водолазы-спасатели. Затонувший автомобиль изымался на берег при помощи автокрана сельского совета“ - говорится в сообщении.

Известно, что в полицию обратился владелец автомобиля, который и рассказал, что случилось у реки.

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“Мужчина пояснил, что с двумя приятелями приехал к реке порыбачить. После отдыха, ближе к ночи, он остался на берегу следить за удилищами, а товарищи пошли в машину спать, как вдруг кто-то из них завел машину и она поехала прямо в воду“ - говорится в сообщении.

Правоохранители проводят следствие и устанавливают полные обстоятельства трагедии.

Ранее сообщалось о том, что в столице два пьяных водителя устроили нелепую аварию и вызвали копов.

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