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Черновол заявила о новом уголовном деле против нее

Комментариев: 2
По словам бывшего нардепа, дело касается наградного автомата.
Бывший народный депутат Татьяна Черновол
Бывший народный депутат Татьяна Черновол
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Экс-нардеп Татьяна Черновол рассказала о том, что якобы Государственное бюро расследований открыло уголовное дело против нее. Причина - наградной автомат. Об этом Черновол заявила в эфире Громадского. 

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“Недавно я узнала, что против меня возбудили еще одно дело, в котором сейчас проводится экспертиза относительно моего нагрудного автомата. Я пыталась выяснить в чем суть, потому что автомат легальный. Он наградной, у него есть удостоверение, датированное 16 октября 2014. Сейчас я выяснила, что мне инкриминируют то, что этот автомат был захвачен в бою, следовательно, он нелегальный“ - отметила она.

Ранее сообщалось о том, что в центр Киева стянули полицию из-за массовых акций.

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Теги: Татьяна Черновол, уголовное дело, автомат
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Комментариев (2)
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MykRom    24.05.2020, 18:09
Оценка:  +2
MykRom
"нагрудного автомата" - наградного. У БигМира явно экономят на редакторах, Или на ИИ, и получается Иа-Иа-Иа.
fjyhffdlf    24.05.2020, 17:41
Оценка:  -20
fjyhffdlf
Тебе"наградные"лоботоми и нужны каждый месяц минимум.Так же как и всем остальным упоротым проамериканским псевдопатриотам.
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