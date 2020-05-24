Черновол заявила о новом уголовном деле против нее

По словам бывшего нардепа, дело касается наградного автомата.

Экс-нардеп Татьяна Черновол рассказала о том, что якобы Государственное бюро расследований открыло уголовное дело против нее. Причина - наградной автомат. Об этом Черновол заявила в эфире Громадского.

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“Недавно я узнала, что против меня возбудили еще одно дело, в котором сейчас проводится экспертиза относительно моего нагрудного автомата. Я пыталась выяснить в чем суть, потому что автомат легальный. Он наградной, у него есть удостоверение, датированное 16 октября 2014. Сейчас я выяснила, что мне инкриминируют то, что этот автомат был захвачен в бою, следовательно, он нелегальный“ - отметила она.

Ранее сообщалось о том, что в центр Киева стянули полицию из-за массовых акций.

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