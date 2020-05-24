Погибший нардеп Давыденко одолжил $1,5 миллиона
Бизнес погибшего нардепа Валерия Давыденко, которого нашли мертвым 23 мая в Киеве, был оформлен на его мать.
В декларации погибшего нардепа Валерия Давиденко указано, что он одолжил некоему лицу 500 тыс.долларов, другому - еще 1 млн. долларов, об этом говорится в документе на сайте НАПК.
В декларации за 2018 год указано, что бизнес нардепа оформлен на его мать Валентину Николаевну. На ней официально задекларировано и больше всего в семье наличности.
Еще у политика на счету оказались квартиры, дом, офисы в Киеве и Черниговской области, земельные участки.
Также нардеп любил дорогие часы. В декларации их указал шесть штук - два Ulysse Nardin, Maurice Lacroix, два Rolex, Audemars Piguet.
Один легковой автомобиль Toyota Land Cruiser 200 записан на мать нардепа, другой - Infiniti FX50 - на жену.
Предприятия (преимущественно аграрные) зарегистрированы на мать нардепа. В позапрошлом году она продала одно из обществ за 3 млн грн. Наличными она получила 615 тыс. долларов и 117 тыс. гривен.
Членами семьи погибшего указаны две дочери, мать и жена, с которой он не состоял в браке.
Напомним, Валерия Давиденко нашли мертвым 23 мая в его офисе в центре Киева. Он был с простреленной головой.
Позже в Министерстве внутренних дел назвалии предварительную версию трагедии - самоубийство.
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