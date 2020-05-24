Погибший нардеп Давыденко одолжил $1,5 миллиона

Бизнес погибшего нардепа Валерия Давыденко, которого нашли мертвым 23 мая в Киеве, был оформлен на его мать.

В декларации погибшего нардепа Валерия Давиденко указано, что он одолжил некоему лицу 500 тыс.долларов, другому - еще 1 млн. долларов, об этом говорится в документе на сайте НАПК.

В декларации за 2018 год указано, что бизнес нардепа оформлен на его мать Валентину Николаевну. На ней официально задекларировано и больше всего в семье наличности.

Еще у политика на счету оказались квартиры, дом, офисы в Киеве и Черниговской области, земельные участки.

Также нардеп любил дорогие часы. В декларации их указал шесть штук - два Ulysse Nardin, Maurice Lacroix, два Rolex, Audemars Piguet.

Один легковой автомобиль Toyota Land Cruiser 200 записан на мать нардепа, другой - Infiniti FX50 - на жену.

Предприятия (преимущественно аграрные) зарегистрированы на мать нардепа. В позапрошлом году она продала одно из обществ за 3 млн грн. Наличными она получила 615 тыс. долларов и 117 тыс. гривен.

Членами семьи погибшего указаны две дочери, мать и жена, с которой он не состоял в браке.

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