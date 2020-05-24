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Погибший нардеп Давыденко одолжил $1,5 миллиона

Комментариев: 1
Бизнес погибшего нардепа Валерия Давыденко, которого нашли мертвым 23 мая в Киеве, был оформлен на его мать.
Нардепа нашли с простреленной головой
Нардепа нашли с простреленной головой
davydenko.com.ua
 
В декларации погибшего нардепа Валерия Давиденко указано, что он одолжил некоему лицу 500 тыс.долларов, другому - еще 1 млн. долларов, об этом говорится в документе на сайте НАПК.
 
В декларации за 2018 год указано, что  бизнес нардепа оформлен на его мать Валентину Николаевну. На ней официально задекларировано и больше всего в семье наличности.
 
Еще у политика на счету оказались квартиры, дом, офисы в Киеве и Черниговской области, земельные участки.
 
Также нардеп любил дорогие часы. В декларации их указал шесть штук - два Ulysse Nardin, Maurice Lacroix, два Rolex, Audemars Piguet.
 
Один легковой автомобиль Toyota Land Cruiser 200 записан на мать нардепа, другой - Infiniti FX50 - на жену.
 
Предприятия (преимущественно аграрные) зарегистрированы на мать нардепа. В позапрошлом году она продала одно из обществ за 3 млн грн. Наличными она получила 615 тыс. долларов и 117 тыс. гривен.
 
Членами семьи погибшего указаны две дочери, мать и жена, с которой он не состоял в браке.
 
Напомним, Валерия Давиденко нашли мертвым 23 мая в его офисе в центре Киева. Он был с простреленной головой. 
 
Позже в Министерстве внутренних дел назвалии предварительную версию трагедии - самоубийство.

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Теги: смерть, декларация, нардеп, Нацагенство по борьбе с коррупцией (НАПК)
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
tamarakoren    24.05.2020, 18:40
Оценка:  0
tamarakoren
Какие бабки в Украине крутятся,а народ собак продаёт за долги по коммуналке.Зашибись,навыбирали!
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