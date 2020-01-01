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В областной больнице Харькова вспышка COVID

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В целом коронавирусом заразились 20 работников областного медучреждения, среди которых 15 - медсестры.
Всего заразились 20 медработников
Всего заразились 20 медработников
Comments.UA
 
В Харьковской областной инфекционной больнице обнаружили 20 случаев заражения коронавирусом среди медработников, об этом пишет KharkivToday со ссылкой на ОГА.
 
 
Сейчас на коронавирус болеют пятеро врачей заведения, в частности главный врач, начальник медицинской части и анестезиологи, два из которых прибыли в больницу в качестве усиления.
 
Кроме того, заболели 15 медсестер разных уровней.
 
"Сейчас работают 5 анестезиологов. Нагрузка высокая, но все необходимые реанимационные действия выполняются", - заверили в Харьковской ОГА.
 
Перед этим коронавирус обнаружили у главного врача Харьковской областной инфекционной больницы Павла Наратова.
 
Как писал Корреспондент, по состоянию на утро 24 мая в Украине зафиксировано 20 986 случаев коронавируса.
 
 

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Теги: Харьков, Больница, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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