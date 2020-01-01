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На Буковине 52 инфицированных в тяжелом состоянии

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Буковина является одним из наиболее пострадавших от коронавируса регионом Украины. Там с начала пандемии более трех тысяч зараженных.
В области 52 тяжелых больных
В области 52 тяжелых больных
Черновицкая ОГА
 
В Черновицкой области 52 пациента с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии, об этом сообщается на сайте облгосадминистрации в Facebook.
 
"В медицинских учреждениях по состоянию на 24 мая лечат 52 пациентов в тяжелом состоянии, из них в реанимации - 30 на аппаратах искусственной вентиляции легких - 6", - говорится в сообщении.
 
За минувшие сутки в области госпитализировали 19 пациентов.
 
По состоянию на 24 мая в больницах находятся 555 человек. 220 из них - больные COVID-19, остальные - с подозрением.
 
С начала пандемии коронавируса в больницы Черновицкой области обратились 2012 человек.
 
Напомним, в Черновицкой области, по последним данным, 3028 зараженных коронавирусом.
Как сообщалось, в Черновицкой области уже заполнены медицинские учреждения первой и второй волны, предназначенные для приема пациентов с COVID-19.
 
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Теги: пандемия, Коронавирус, Черновицкая область
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Источник: korrespondent.net

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