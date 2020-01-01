Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Чорновол заявила о еще одном деле против нее

Комментариев: 0
Экс-депутат говорит, ей инкриминируют то, что наградной автомат был захвачен в бою, следовательно, он нелегальный.
Экс-нардеп Татьяна Черновол
Экс-нардеп Татьяна Черновол
facebook.com/strumkovskij
 
Госбюро расследований возбудило дело, в котором проводится экспертиза относительно наградного автомата экс-нардепа Татьяны Чорновол, об этом она сообщила в эфире hromadske.
 
"Недавно я узнала, что против меня возбудили дело, в котором сейчас проводится экспертиза относительно моего наградного автомата. Я пыталась выяснить, в чем суть, ибо автомат легальный. Он наградной, у него есть удостоверение, датированное 16 октября 2014 года. Сейчас я выяснила, что мне инкриминируют то, что этот автомат был захвачен в бою, следовательно, нелегальный", — сказала Чорновол.
 
Как известно, Чорновол подозревают в поджоге офиса Партии регионов центре Киева 18 февраля 2014 года, в результате которого погиб мужчина. Она признает факт поджога, но в смерти мужчины считает себя невиновной.
 
Печерский суд 16 апреля избрал Чорновол меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета, однако 24 апреля Киевский апелляционный суд изменил его на ночной домашний арест.
 
В начале мая суд разрешил изъять у Татьяны Чорновол удостоверения на наградное оружие.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: уголовное дело, Черновол, Татьяна Чорновил, Госбюро расследований, ГБР
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь