Из мирных жителей в результате атаки сепаратистов никто не пострадал. Однако частично разрушены их дома.

На Донбассе сепаратисты с запрещенных 122-мм артиллерийских систем обстреляли два дома в поселке Каменка - обошлось без жертв, об этом сообщает пресс-служба ООС.

"Обстреляли дачные строения в поселке Каменка. Вследствие разрыва снарядов существенно повреждены два дома: в одном разрушена крыша, в другом - внешнюю стену и кровлю. К счастью в результате преступных действий захватчиков никто из мирных жителей не пострадал", - говорится в сообщении.

Отмечается, что таким образом сепаратисты в очередной раз открыто продемонстрировали свое циничное отношение к жизни и здоровью гражданского населения и еще раз подтвердили открытое игнорирование минских договоренностей и международного гуманитарного права.

Cмотрите фотогалерею: Сепаратисты обстреляли мирных жителей Каменки

Перед этим сообщалось, что в Авдеевке сепаратисты обстреляли жилой квартал. Граната от гранатомета разорвалась в опасной близости от дома местной жительницы.

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