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Сепаратисты обстреляли мирных жителей Каменки

Комментариев: 1
Из мирных жителей в результате атаки сепаратистов никто не пострадал. Однако частично разрушены их дома.
Повреждены два дома
Повреждены два дома
пресс-центр ООС
 
На Донбассе сепаратисты с запрещенных 122-мм артиллерийских систем обстреляли два дома в поселке Каменка - обошлось без жертв, об этом сообщает пресс-служба ООС.
 
"Обстреляли дачные строения в поселке Каменка. Вследствие разрыва снарядов существенно повреждены два дома: в одном разрушена крыша, в другом - внешнюю стену и кровлю. К счастью в результате преступных действий захватчиков никто из мирных жителей не пострадал", - говорится в сообщении.
 
Отмечается, что таким образом сепаратисты в очередной раз открыто продемонстрировали свое циничное отношение к жизни и здоровью гражданского населения и еще раз подтвердили открытое игнорирование минских договоренностей и международного гуманитарного права.
 
 
Перед этим сообщалось, что в Авдеевке сепаратисты обстреляли жилой квартал. Граната от гранатомета разорвалась в опасной близости от дома местной жительницы.
 
Напомним, в марте на Донбассе резко выросло количество потерь среди гражданского населения. Об этом говорится в докладе ООН.
 

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Теги: донбасс, обстрел, сепаратисты, АТО на востоке Украины
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
fjyhffdlf    24.05.2020, 22:33
Оценка:  -22
fjyhffdlf
А эти самые"мирные жители"как раз в это время устанавливали миномёт...
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