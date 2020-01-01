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В реке на Одесчине выловили тела пограничников

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Местное издание сообщило, что жертвами трагедии стали пограничники. Водолазы достали тела двух мужчин.
Копам позвонил товарищ погибших
Копам позвонил товарищ погибших
Нацполиция
 
В Одесской области во время рыбалки затонул автомобиль, в результате инцидента погибли люди, об этом сообщили в пресс-службе полиции.
 
 
К правоохранителям обратился мужчина и рассказал, что во время рыбалки с двумя приятелями его автомобиль затонул. Товарищи были внутри транспортного средства.
 
"После отдыха, ближе к ночи, он остался на берегу следить за удилищами, а товарищи пошли в машину спать, когда вдруг кто-то из них завел машину и она поехала прямо в воду", - рассказали в полиции.
 
Отмечается, что водолазы достали из воды тела двух погибших.
 
Местное издание Думская со ссылкой на источники в Государственной пограничной службе Украины сообщило, что жертвами трагедии стали пограничники.
 
Полиция начала расследование по факту нарушения правил эксплуатации транспорта - часть 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины.
 
 
Ранее сообщалось, что в Черниговской области автомобиль утонул в реке вместе с водителем.

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Теги: ЧП, Одесская область, пограничники, автомобиль
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Источник: korrespondent.net

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