Итоги 24 мая: “Стоп реванш” и суд над Нетаньяху

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В Киеве состоялся масштабный митинг против президента Зеленского; начался судебный процесс над израильским премьер-министром Нетаньяху: bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

В Киеве снова митинговали националисты

В Киеве на Майдане Независимости националисты устроили акцию протеста под названием “Стоп реванш“. Некоторые участники акции держали флаги “Национального корпуса“ и “Демократической сокиры“.

Националисты утверждают, что президент Владимир Зеленский якобы обманул украинцев, обещая “покончить с олигархами“. Протестующие потребовали прекратить “капитуляцию на условиях Кремля, наступление на украинский язык, восстановить сближение с НАТО и ЕС“.

Названы не готовые к смягчению карантина области

По состоянию на воскресенье, 24 мая, в Украине девять областей не готовы к ослаблению карантинных ограничений.

Согласно информации, пока не будут ослаблять карантин в Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Закарпатской, Киевской, Луганской, Львовской, Ровенской и Черновицкой областях.

В Израиле начался судебный процесс над Нетаньяху

В Израиле 24 мая состоялось первое заседание Окружного суда Иерусалима по трем делам, возбужденным в отношении премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху.

Отмечается, что Нетаньяху настаивал на видеотрансляции всего процесса, но суд отказал ему в этом. Внутри зала суда присутствовали порядка двух десятков человек, все они были в защитных масках в соответствии с действующими мерами по предотвращению распространения коронавируса.

В Украине 406 новых случаев коронавируса

За последние сутки в Украине зарегистрировано 406 случаев коронавируса, погибли 12 человек, вылечились - 179.

Всего в нашей стране COVID-19 болеют 20 986 украинцев, из которых 7 019 вылечились и 617 умерли.

В ВСУ вспышка коронавируса

За прошедшие сутки коронавирус выявили у 14 украинских военных.

Четыре военнослужащие Харьковского гарнизона находятся в изоляторе воинской части. Еще восемь военнослужащих Тернопольского гарнизона в настоящее время находятся в изолированной военной части и в ближайшее время будут эвакуированы в Ровенский военный госпиталь.

Состояние больных удовлетворительное, отметили в Командовании Медицинских сил ВСУ.

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