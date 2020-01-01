Сутки в ООС: 12 обстрелов, двое ликвидированных боевиков

В штабе операции Объединенных сил сообщили, что ликвидировали двух противников и по меньшей мере двух ранили.

В ВСУ сутки прошли без потерь facebook.com/MinistryofDefence.UA

В течение минувших суток сепаратисты на Донбассе 12 раз нарушили режим прекращения огня, а с начал текущих зафиксировано два обстрела. Потерь среди украинских военных нет.

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Об этом в понедельник, 25 мая, сообщили в пресс-центре штаба ООС.

Отмечается, что накануне противник применял артиллерийские системы калибра 122 мм, минометы калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Решительными действиями и эффективным применением дежурных огневых средств наши воины прекратили враждебные обстрелы, - говорится в сообщении.

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Также в штабе сообщили, что по данным разведки, 24 мая украинские военные уничтожили двух противников и, по меньшей мере, двух ранили.

Обстрелы велись с окраины Каменки по направлению оккупированной Васильевки. Рядом с Авдеевкой враг выпустил 20 мин 82-го калибра, обстрелы зафиксированы также у Красногоровки, Новотроицкого и трижды у Старогнатовки.

Недалеко от населенного пункта Водяное сепаратисты из минометов 120 мм и 82 мм выпустили 13 мин. Возле Орехового зафиксированы два нарушения режима прекращения огня. А неподалеку Новолуганского враг выпустил 30 снарядов со ствольной артиллерии и 26 минометных боеприпасов.

Потерь среди наших защитников в результате вражеских обстрелов не было, - заявили в штабе.

От начала текущих суток незаконные вооруженные формирования открывали огонь неподалеку населенного пункта Пески и возле Марьинки. Потерь среди украинских военных нет.

Напомним, сепаратисты обстреляли мирных жителей Каменки. Из мирных жителей в результате атаки сепаратистов никто не пострадал. Однако частично разрушены их дома.

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