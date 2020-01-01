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В Днепре разоблачили канал ввоза прекурсоров под видом спортпитания

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Ежемесячно в Украину поставляли 10 кг прекурсоров.
Мужчина поставлял прекурсоры из Египта
Мужчина поставлял прекурсоры из Египта
gp.gov.ua

В Днепре разоблачили контрабандный канал ввоза прекурсоров из Египта. По данным правоохранительных органов, житель Днепра ввозил "псевдоэфедрин" под видом спортивного питания.

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Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

В ведомстве сообщили, что мужчина в течение 2019 года ввозил из Египта в Украину значительные партии "псевдоэфедрина" - прекурсора под видом спортивного питания в специальных емкостях. Он используется для изготовления психотропных веществ.

Мужчину уже задержали
Мужчину уже задержали
gp.gov.ua

Предварительно известно, что ежемесячно в Украину поставлялось до 10 кг "спортивного питания".

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Злоумышленнику сообщено о подозрении в организации контрабандного ввоза в Украину авиационным путем прекурсоров в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 311 УК Украины).

Прекурсоры маскировали под спортпитание
Прекурсоры маскировали под спортпитание
gp.gov.ua

На данный момент решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. Меры по установлению других лиц, причастных к преступлению, продолжаются.

Напомним, на Закарпатье пограничники стреляли по контрабандистам. Группа контрабандистов при задержании оказала сопротивление.

 

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Теги: контрабанда, прекурсоры, наркотики
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