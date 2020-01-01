В Одессе открылись все клубы и рестораны: Мэр грозит закрыть город

Люди приняли смягчение карантина за его отмену.

Очередной этап смягчения карантина, который стартовал с 22 мая, в Одессе восприняли как полную отмену ограничительных мер. И предприниматели, и жители города полностью забыли об ограничениях.

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Об этом сообщает ТСН в новом сюжете.

По данным журналистов, в ночных клубах Одессы уже вовсю проходят вечеринки, на террасах многих ресторанов наблюдается аншлаг и полное отсутствие установленных Кабмином правил работы. В ночных клубах в честь открытия сезона даже устроили фейерверк.

Вы сами потом не жалуйтесь, когда мы вынуждены будем закрыть Одессу. Не клубы закрыть, а Одессу закрыть, - прокомментировал ситуацию мэр города Геннадий Труханов.

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С 1 июня в Одессе планируется открытие пляжного сезона. Пляжи города готовятся к приему туристов. Между тем, пока неизвестно, каким образом власти будут контролировать соблюдение карантинных мер.

Напомним, в Киеве заработало метро. После двух месяцев простоя столичная подземка вновь начала перевозить пассажиров в обычном режиме.

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