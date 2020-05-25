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Модель из Днепра разделась на рухнувшем мосту под Никополем

Комментариев: 2
Девушка устроила откровенную фотосессию.
Модель Ася Микович
Модель Ася Микович
dp.informator.ua

В Днепре модель и блогер Ася Микович устроила откровенную фотосессию на фоне рухнувшего моста под Никополем. Мост рухнул 20 мая, в тот момент, когда по нему проезжал грузовик. Об этом сообщает “Информатор“. 

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Как сообщается, таким образом, девушка решила привлечь внимание властей к проблеме Нового моста, раздевшись на нем и устроив фотосессию.

“В ближайшее время рядом с разрушенным мостом в Алексеевке будет устроен временный мост - понтонная переправа. Утром колонна 808-го понтонно-мостового полка отправилась из города Белгород-Днестровск в Днепропетровскую область для устройства понтонной переправы рядом с разрушенным мостом на дороге Н-23 в Алексеевке. Восстановление движения планируется уже во вторник, 26 мая. Респект от меня за оперативность Александру Кубракову и Укравтодору“, - рассказала девушка.

Фото не предназначено для просмотра лицам младше 18 лет

 

Напомним, ранее в Днепропетровской области рухнул мост с фурой. По предварительным данным, пострадавших нет. 

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Теги: Днепр, Мост, Девушка, Фотосессия
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Комментариев (2)
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GreenPeace!    25.05.2020, 10:45
Оценка:  +1
GreenPeace!
Кругом одни модели))))
ВосставшийИзБана    25.05.2020, 10:39
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
Тема сисек не раскрыта.
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