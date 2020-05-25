Модель из Днепра разделась на рухнувшем мосту под Никополем
В Днепре модель и блогер Ася Микович устроила откровенную фотосессию на фоне рухнувшего моста под Никополем. Мост рухнул 20 мая, в тот момент, когда по нему проезжал грузовик. Об этом сообщает “Информатор“.
Читай также: Рухнувший на Днепропетровщине мост был “ограниченно трудоспособным“
Как сообщается, таким образом, девушка решила привлечь внимание властей к проблеме Нового моста, раздевшись на нем и устроив фотосессию.
“В ближайшее время рядом с разрушенным мостом в Алексеевке будет устроен временный мост - понтонная переправа. Утром колонна 808-го понтонно-мостового полка отправилась из города Белгород-Днестровск в Днепропетровскую область для устройства понтонной переправы рядом с разрушенным мостом на дороге Н-23 в Алексеевке. Восстановление движения планируется уже во вторник, 26 мая. Респект от меня за оперативность Александру Кубракову и Укравтодору“, - рассказала девушка.
Фото не предназначено для просмотра лицам младше 18 лет
Напомним, ранее в Днепропетровской области рухнул мост с фурой. По предварительным данным, пострадавших нет.
Читай также: Отсутствие весового контроля со стороны Укртрансбезопасности привело к разрушению моста в Днепропетровской области
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.