Модель из Днепра разделась на рухнувшем мосту под Никополем

Девушка устроила откровенную фотосессию.

В Днепре модель и блогер Ася Микович устроила откровенную фотосессию на фоне рухнувшего моста под Никополем. Мост рухнул 20 мая, в тот момент, когда по нему проезжал грузовик. Об этом сообщает “Информатор“.

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Как сообщается, таким образом, девушка решила привлечь внимание властей к проблеме Нового моста, раздевшись на нем и устроив фотосессию.

“В ближайшее время рядом с разрушенным мостом в Алексеевке будет устроен временный мост - понтонная переправа. Утром колонна 808-го понтонно-мостового полка отправилась из города Белгород-Днестровск в Днепропетровскую область для устройства понтонной переправы рядом с разрушенным мостом на дороге Н-23 в Алексеевке. Восстановление движения планируется уже во вторник, 26 мая. Респект от меня за оперативность Александру Кубракову и Укравтодору“, - рассказала девушка.

Фото не предназначено для просмотра лицам младше 18 лет

Напомним, ранее в Днепропетровской области рухнул мост с фурой. По предварительным данным, пострадавших нет.

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