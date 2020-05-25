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Житель Волыни насиловал своего 13-летнего крестника: Видео продавал в Сеть

Комментариев: 2
Суд отправил подозреваемого в СИЗО без права на внесение залога.
Правоохранители задержали подозреваемого
Правоохранители задержали подозреваемого
Прокуратура Киева

Следователи прокуратуры подозревают 28-летнего жителя Волынской области в регулярном сексуальном насилии над несовершеннолетним мальчиком и создании порнографической продукции для дальнейшей продаже в Интернете. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

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Правоохранители предварительно выяснили, что мужчина, пользуясь беззащитным состоянием 13-летнего мальчика, насиловал его и снимал процесс на видео. Отснятые материалы преступник продавал для публикации в Сети.

Во время обысков дома у мужчины правоохранители изъяли компьютерную технику и мобильные телефоны, на которых были сохранены порнографические изображения с участием 13-летнего ребенка. Как выяснилось, пострадавший мальчик был крестником подозреваемого. 

По факту преступления правоохранительные органы открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 153, а также ч. 4 ст. 301 ККУ. Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей без права на залог. В случае доказательства вины, мужчине грозит до 12 лет лишения свободы.

Напомним, на Волыни разоблачили работорговцев, которые отправляли украинцев в Польшу. 

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Теги: Волынь, изнасилование, крестник, несовершеннолетний
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Комментариев (2)
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GreenPeace!    25.05.2020, 11:01
Оценка:  0
GreenPeace!
Pedrillo
LeonMaster    25.05.2020, 10:56
Оценка:  +1
LeonMaster
Надеюсь на зоне найдутся желающие стать для него крестным отцом.
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