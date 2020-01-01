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Во Львове начали делать тесты на наличие иммунитета к COVID-19

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Тест позволяет выявить наличие антител в организме человека.
Иллюстрированное фото
Иллюстрированное фото
EPA/UPG

Во Львове начали делать тесты, которые помогут выявить иммунитет к COVID-19. Тесты помогут узнать, был ли человек уже болен коронавирусом. Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовой у себя в Facebook

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“Первые ИФА-тесты (иммуноферментный анализ) уже делают медработникам больницы скорой помощи. Этот вид тестирования позволяет посмотреть наличие антител в организме человека и узнать, болел ли человек коронавирусом. Аппараты для таких исследований появились в лабораториях городских больниц и поликлиник. Поэтому это существенно увеличит массовость тестирования во Львове. Также отмечу, что это не замена ПЦР-тестирование, а дополнительная возможность для определения больных COVID-19 и самое главное тех, кто уже переболел, - пишет мэр.

Скриншот
Скриншот
facebook.com/Андрей Садовой

Напомним, ранее в Украине зафиксирован резкий спад пандемии COVID-19. За сутки заразились 259 человек. 

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Теги: Львов, Тесты, Коронавирус, Иммунитет, Мэр
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