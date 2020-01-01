В МОЗ рассказали, спасает ли загар от коронавируса

Специалисты исследовали этот вопрос и рассказали о результате.

В Министерстве здравоохранения развенчались популярный миф о том, спасает ли загар от коронавируса.

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Информацию об этом опубликовали на странице ведомства в Facebook.

В Минздраве отметили, что вирус COVID-19 действительно ведет себя менее активно в сухом горячем воздухе. Исходя из этого, ученые выяснили, что сухая погода, отсутствие влаги и УФ губительно действуют на вирус.

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Между тем, в ведомства акцентировали, что, хотя вирус может потерять свою активность, полностью он не исчезает.

Если рядом с вами есть больной COVID-19 человек, защищаться от инфицирования надо с помощью социальной дистанции и личной гигиены, - напоминают в Минздраве.

Развенчание мифа МОЗ

Напомним, в Украине зафиксирован резкий спад пандемии COVID-19. За сутки заразились 259 человек.

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