В МОЗ рассказали, спасает ли загар от коронавируса
В Министерстве здравоохранения развенчались популярный миф о том, спасает ли загар от коронавируса.
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Информацию об этом опубликовали на странице ведомства в Facebook.
В Минздраве отметили, что вирус COVID-19 действительно ведет себя менее активно в сухом горячем воздухе. Исходя из этого, ученые выяснили, что сухая погода, отсутствие влаги и УФ губительно действуют на вирус.
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Между тем, в ведомства акцентировали, что, хотя вирус может потерять свою активность, полностью он не исчезает.
Если рядом с вами есть больной COVID-19 человек, защищаться от инфицирования надо с помощью социальной дистанции и личной гигиены, - напоминают в Минздраве.
Напомним, в Украине зафиксирован резкий спад пандемии COVID-19. За сутки заразились 259 человек.
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